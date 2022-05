Hamburg (SID) - Nach dreijähriger Corona-Zwangspause feiert das Derby-Meeting in Hamburg-Klein Flottbek mit einem starken Feld um Europameister Andre Thieme sein Comeback. Der 47-Jährige wird seinen Wallach Contadur für das deutsche Spring-Derby am Sonntag (14.00 Uhr/NDR und ZDF) aufsatteln. Seit 102 Jahren ist der mit 1230 m längst Spring-Parcours der Welt nahezu unverändert geblieben.

In der lukrativen Global Champions Tour am Samstag (15.15 Uhr/NDR) geht der Mecklenburger aus Plau am See mit der Fuchsstute Chakaria an den Start. Thieme: "Mein Fokus liegt aber zu 100 Prozent auf dem Derby." Der Norddeutsche hat diese Traditionsprüfung bereits in den Jahren 2007, 2008 und 2011 gewonnen.

Tradition hat auch in der Hansestadt, dass das Finale um das deutsche Dressur-Derby am Sonntag (11.00 Uhr) mit Pferdewechsel ausgetragen wird. Zu den Favoriten gehören Frederic Wandres aus Hagen sowie die Finnin Emma Kanerva.