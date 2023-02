Köln (SID) - Wegen der Erdbeben-Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion wird die Play-off-Runde der Volleyball-Champions-League zwischen den Berlin Recycling Volleys und Ziraat Bank Ankara in nur einem Spiel ausgetragen. Darauf einigten sich beide Vereine mit dem europäischen Verband CEV. Das für Mittwoch angesetzte Hinspiel beim türkischen Meister Ankara wird nicht nachgeholt, über den Einzug ins Viertelfinale entscheidet die Partie am 15. Februar in Berlin.

"Niemand kann etwas für diese schwierige Situation. Eine sportliche Lösung zu finden, war nicht einfach", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand: "Letztlich konnten wir uns jedoch gemeinsam auf den Vorschlag des Verbandes verständigen."

Nach der Katastrophe werden in der Türkei vorerst keine Sportveranstaltungen stattfinden. Von den schweren Erdbeben könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein.