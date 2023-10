Der finnische Rallye-Pilot Kalle Rovanperä steht ganz dicht vor seinem zweiten WM-Gewinn. Der Brite Elfyn Evans, letzter Titelkampf-Rivale des 23-Jährigen, kam mit seinem Toyota bei der elften Wertungsprüfung der Central European Rallye im Bayerischen Wand von der Strecke ab und prallte gegen ein Scheunentor. Evans musste aufgeben.

Der 34-Jährige muss angesichts von 31 WM-Punkten Rückstand bei der Rallye durch Deutschland, Österreich und Tschechien mehr Zähler als sein Teamkollege Kalle Rovanperä sammeln, um die WM-Entscheidung bis zum Saisonfinale in Japan zu vertagen. Dies ist nun nur noch möglich, wenn Rovanperä selbst die Punkteränge verpasst und Evans am Sonntag mit repariertem Auto bei der sogenannten Powerstage mehr Punkte sammeln kann als Rovanperä. Bis zu fünf Punkte werden dann on top vergeben.

Rovanperä, der nach Evans auf die Strecke ging, reduzierte anschließend sein Tempo. "Ich wusste, dass Elfyn draußen ist, warum sollte ich noch etwas riskieren?", sagte Rovanperä, der die Rallye-Führung an den Belgier Thierry Neuville (Hyundai) verlor. "Es ist schade für Elfyn. Wir müssen einfach ins Ziel kommen und ein paar Punkte mitnehmen."