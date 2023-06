Gleich nach dem bitteren Aus mit Bayern München im Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga ( BBL) hat Trainer Andrea Trinchieri seinen Abschied angekündigt. "Ich denke, es war mein letztes Spiel in meiner Zeit beim FC Bayern", sagte der 54-Jährige am späten Freitagabend bei MagentaSport.

Vorausgegangen war das 102:104 (92:92, 43:46) nach Verlängerung bei ratiopharm Ulm, es war für die Bayern die dritte Niederlage im dritten Spiel der Best-of-five-Serie. Der Vizemeister scheiterte mit 0:3 am Siebten der Hauptrunde.

Trinchieri hatte das Team 2020 übernommen und auch Erfolge gefeiert: 2021 und in diesem Jahr gewann München den deutschen Pokal, 2021 und 2022 zog der Klub als erster deutscher Vertreter in die Play-offs der EuroLeague ein. Der deutsche Meistertitel, den er mit Brose Bamberg schon dreimal gewonnen hatte, war Trinchieri mit München aber nicht mehr vergönnt: 2021 und 2022 scheiterte der Italiener mit seinem Team jeweils im Finale an Alba Berlin.