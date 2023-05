Der viermalige Reit-Olympiasieger Ludger Beerbaum (59) will nach überstandenem Oberschenkelbruch beim Heimturnier in Riesenbeck sein Comeback geben. Wie die Organisatoren mitteilten, wird Beerbaum bei der vom 1. bis 4. Juni ausgetragenen Veranstaltung an den Start gehen. Auch der frühere Weltranglistenerste Christian Ahlmann ( Marl) soll nach seinem Handbruch wieder in den Sattel steigen.

Beerbaum hatte sich die Verletzung Anfang März bei einem Sturz vom Pferd zum Auftakt der Global Champions Tour in Doha zugezogen. Der Bruch war operativ versorgt worden. In Riesenbeck treten Reiter aus 19 Nationen an. Auf dem Programm stehen 15 Prüfungen auf Zwei-Sterne-Niveau, Wettbewerbe auf Ein-Stern-Niveau und Springprüfungen für Nachwuchspferde.