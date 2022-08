22 Stunden nach ihrem Silberrennen über 800 m Freistil ist Isabel Gose bei der Schwimm-EM in Rom souverän in den Endlauf über 200 m eingezogen.

Rom (SID) - 22 Stunden nach ihrem Silberrennen über 800 m Freistil ist Isabel Gose bei der Schwimm-EM in Rom souverän in den Endlauf über 200 m eingezogen. Die 20-Jährige aus Magdeburg schlug im Foro Italico nach 1:57,70 Minuten als Halbfinalzweite an. "Es war der Plan, so eine Zeit zu schwimmen, alles super", sagte Gose.

Nachdem sie am Freitagabend ihre erste Einzelmedaille auf der Langbahn gewonnen hatte, wurde Gose vom Team gefeiert. "Wir hatten ein Fotoshooting, es waren alle da und haben für mich geklatscht", berichtete sie, "da freut man sich besonders."