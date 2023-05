Nach seinem schweren Unfall im Vorfeld der 24 Stunden von Daytona ist der österreichische Rennfahrer Lucas Auer rechtzeitig zum Saisonstart der DTM wieder fit. "Ihr seht mich in zwei Wochen in Oschersleben", sagte der 28-Jährige am Mittwoch bei einer Medienrunde von Mercedes-AMG Customer Racing. Er habe "das nötige Vertrauen" in seinen Körper und bereits einen Test absolviert, bei dem er "keinerlei Schmerzen" empfunden habe.

Auer hatte bei dem Unfall im Januar Lendenwirbelbrüche erlitten und musste operiert werden. Anschließend verbrachte er noch zwei Wochen in den USA, ehe er nach Österreich zurückkehrte. Er absolvierte eine erfolgreiche Reha und arbeitete an seinem Comeback. "Ich habe viel gelernt in dieser Zeit über mich und meinen Körper", sagte der Neffe des früheren Formel-1-Fahrers Gerhard Berger: "Ich hatte eine schnelle und gute Genesung."

Somit kann Auer, im vergangenen Jahr DTM-Vizemeister hinter dem Südafrikaner Sheldon van der Linde, bereits beim Saisonstart in Oschersleben (27./28. Mai) wieder angreifen. Beim AMG Team Winward ist Auer erneut Rennstall-Kollege von David Schumacher, dem Sohn des ehemaligen Formel-1- und DTM-Fahrers Ralf Schumacher.