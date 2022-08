Die Nationale Anti Doping Agentur wird bei den European Championships in München die Koordinierung der Dopingkontrollen übernehmen.

Köln (SID) - Die Nationale Anti Doping Agentur wird bei den European Championships in München (11. bis 21. August) die Koordinierung der Dopingkontrollen übernehmen. Dies gab die NADA am Dienstag bekannt. Die Kontrollen werden in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, der International Testing Agency (ITA) sowie den Fachverbänden durchgeführt.

Zudem wird die NADA in München präventive Maßnahmen und Angebote vorstellen. Das neu entwickelte Spiel "Fair werfen" soll "wertebasierte Entscheidungskompetenz" in Schulen und Vereinen vermitteln. Die NADA ist weiterhin mit einem "Gemeinsam gegen Doping"-Infostand präsent.