Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Vorrunden-Abschluss der Nations League eine Niederlage kassiert und damit den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen unterlag am Sonntag im kanadischen Calgary Titelverteidiger USA mit 1:3 (17:25, 13:25, 25:13, 22:25). Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) belegte damit wie im Vorjahr den zehnten Platz in der Abschlusstabelle.

Nach der Niederlage von Thailand gegen Italien am Nachmittag stand die Tür für das deutsche Team offen, ein Sieg hätte für Platz acht und die damit verbundene Viertelfinal-Qualifikation gereicht. Doch Olympiasieger und Tabellenführer USA besiegte die DVV-Frauen letztlich souverän.