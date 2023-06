Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League im zweiten Spiel die zweite Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Freitag im kanadischen Ottawa den Niederlanden mit 0:3 (20:25, 31:33, 21:25). Schon den Auftakt in der Nacht zu Donnerstag hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen Brasilien verloren.

Für Deutschland geht es bereits am Samstag gegen Weltmeister Italien weiter, danach wartet in der Nacht zu Montag Gastgeber Kanada. In der Volleyball Nations League (VNL) geht es für die DVV-Auswahl mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris um wichtige Punkte für die Weltrangliste.

Pro Geschlecht treten in der VNL 16 Mannschaften an. In der ersten Phase absolvieren die Teams jeweils zwölf Spiele, die besten acht Nationen qualifizieren sich für das Viertelfinale. In der vergangenen Saison hatte Deutschland den zwölften Platz belegt.