Calgary (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League ihren vierten Sieg geholt. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang Gastgeber Kanada in Calgary mit 3:1 (25:19, 19:25, 27:25, 25:23). Deutschland trifft in der Vorrunde am Sonntag (22.00 Uhr) noch auf Olympiasieger und Spitzenreiter USA.

Der Wettbewerb bringt Punkte für die Weltrangliste und gilt auch als Härtetest auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, die vom 23. September bis 15. Oktober in den Niederlanden und Polen stattfindet.