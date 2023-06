Die deutschen Volleyballerinnen sind erfolgreich in die letzte Woche der Nations League gestartet und haben die Teilnahme an der Finalrunde vor Augen.

Die deutschen Volleyballerinnen sind erfolgreich in die letzte Woche der Nations League gestartet und haben die Teilnahme an der Finalrunde dicht vor Augen. Im südkoreanischen Suwon schlug die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen die Dominikanische Republik 3:1 (25:19, 25:18, 18:25, 25:21), es war bereits der siebte Sieg im neunten Spiel.

"Wir haben gut aufgeschlagen, aber es ist die dritte Woche der VNL, alle sind müde", sagte Heynen: "Es geht darum, das Spiel zu kontrollieren und keine Fehler zu machen." Der Belgier setzte erstmals auf Leana Grozer, die erst 16 Jahre alte Tochter des deutschen Ausnahmespielers Georg Grozer gab ihr Debüt im A-Nationalteam.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) verbesserte durch den Erfolg ihre ohnehin hervorragenden Chancen auf einen Platz im Finalturnier der besten Acht in Arlington/Texas (12. bis 16. Juli). Weiter geht es am Donnerstag (05.00 Uhr) gegen Polen, am Freitag (08.30) wartet Weltmeister Serbien, am Samstag (10.30) steht zum Abschluss das Duell mit den USA auf dem Programm.

Für die DVV-Frauen geht es in der Nations League um Weltranglistenpunkte für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Der Wettbewerb dient auch zur Vorbereitung auf die EM ab Mitte August, bei der Deutschland gemeinsam mit Belgien, Estland und Italien Gastgeber ist.