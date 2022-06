Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Erfolg über die Niederlande in die zweite Woche der Nations League gestartet.

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Erfolg über die Niederlande in die zweite Woche der Nations League gestartet. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen, das in der ersten Turnierphase nur eines von vier Spielen gewonnen hatte, setzte sich in Brasilia 3:1 (25:20, 25:19, 12:25, 25:22) durch. Damit gelang die Revanche für das Achtelfinal-Aus bei der EM 2021.

In der zweiten von drei Gruppenphasen trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) in Brasilien noch auf Italien (17. Juni), die Türkei (18. Juni) und die Dominikanische Republik (19. Juni). Die besten acht der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Im vergangenen Jahr belegte Deutschland Rang zehn.

Die Nations League gilt auch als Härtetest auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen (23. September bis 15. Oktober). Außerdem können Punkte für die Weltrangliste gesammelt werden.