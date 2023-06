Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League zum Abschluss der zweiten Vorrundenstation schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League zum Abschluss der zweiten Vorrundenstation schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden. Durch ein 3:1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:12) gegen Südkorea festigte das Team von Bundestrainer Vital Heynen vor der Abreise aus Brasilia seine Endrunden-Ambitionen. Einen Tag nach dem 1:3 gegen Gastgeber Brasilien war es der vierte Erfolg in den vergangenen fünf Spielen.

"Das haben wir nicht erwartet, wir sind sehr glücklich, und ich bin sehr stolz auf unser Team", sagte Nationalspielerin Hanna Orthmann. Im dritten Satz hatte Deutschland bereits zwei Matchbälle vergeben: "Es ist ein langes Turnier, da ist man mental etwas müde, aber es war wichtig, dass wir zurückkommen."

Mit nunmehr sechs Erfolgen aus bislang acht Begegnungen liegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) vor der abschließenden Vorrundenstation im südkoreanischen Suwon (27. Juni bis 2. Juli) auf Rang sechs, sie hat damit hervorragende Chancen auf einen Platz im Finalturnier der besten Acht in Arlington/Texas (12. bis 16. Juli). In Suwon trifft Heynens Mannschaft auf die Dominikanische Republik, Polen sowie Weltmeister Serbien und den WM-Vierten USA.

Für die DVV-Spielerinnen hat die Nations League doppelte Bedeutung. Außer zum Gewinn von Weltranglistenpunkten für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris dienen die Länderspiele der Vorbereitung auf die EM ab Mitte August, bei der Deutschland gemeinsam mit Belgien, Estland und Italien Gastgeber ist.