Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Finalturnier der Nations League eine Überraschung verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag am Mittwoch (Ortszeit) in Arlington/Texas im Viertelfinale dem favorisierten Hauptrundengewinner Polen mit 1:3 (12:25, 25:21, 21:25, 24:26) und muss bereits nach einer Partie die Heimreise antreten.

"Natürlich sind wir enttäuscht", sagte Bundestrainer Vital Heynen: "Es war ein schrecklicher Start." Sein Team müsse noch lernen, ein solches K.o.-Spiel zu spielen. "Das ist ein Prozess. Wir haben riesige Schritte gemacht – das sieht man. Wir haben uns reingekämpft und sind zurückgekommen. Wir haben es Polen sehr schwierig gemacht, aber es genügt noch nicht ganz."

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DDV) war die Teilnahme am Final Eight im Lone Star State dennoch ein historischer Erfolg: Die Frauen-Nationalmannschaft hatte sich zuvor noch nie für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Nach dem Abstecher in die USA richtet sich der Fokus nun auf die kommende Heim-EM (15. August bis 3. September). Diese trägt Deutschland gemeinsam mit Belgien, Italien und Estland aus.