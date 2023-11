Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise glaubt im deutschen Team an einen engen Kampf um die verbleibenden Weltcup-Startplätze. "Das wird kein Selbstläufer. Das wird schon hart bei den vier Selektionsrennen. Wir haben alle irgendwo unsere Stärken", sagte Neise dem Sportzentrum Winterberg: "Fahren kann ich, das weiß ich. Ich hoffe, das funktioniert dieses Jahr wieder ganz gut."

Die neue Saison beginnt am 17. November in Peking, wo Neise 2022 völlig überraschend olympisches Gold gewonnen hatte. In Yanqing werden zum Auftakt aber nur die gesetzten Christopher Grotheer sowie Tina Hermann und Susanne Kreher an den Start gehen. "Wir haben in dieser Zeit noch unsere Qualifikations-Rennen. Das finde ich auch gar nicht mal so schlimm", sagte Neise. Zum Start des vergangenen Winters hatte Neise im kanadischen Whistler ihren ersten Weltcup-Sieg geholt, in der Gesamtwertung würde sie Fünfte.

Großes Ziel der 23-Jährigen ist die WM im Februar/März auf ihrer Heimbahn in Winterberg: "Ich würde mich riesig freuen, wenn ich mich für die WM qualifizieren könnte. Ich blicke mit einem Lächeln auf die Heim-WM."