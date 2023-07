Die deutschen Wasserballer haben beim Weltcup-Finale in Los Angeles die nächste Niederlage kassiert und keine Chance mehr auf Rang fünf. Das Team von Bundestrainer Milos Sekulic verlor am Samstag in der Platzierungsrunde gegen den Olympiazweiten Griechenland mit 6:19 und spielt damit am Sonntag noch um Rang sieben. Gegner ist dann Rumänien oder Serbien.

Die neuformierte Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbands ( DSV) kassiert in diesen Tagen im Kreise der Top-Nationen ihre ersten Niederlagen unter Sekulic. Am Freitag hatte es im Viertelfinale gegen Weltmeister Spanien ein 9:18 gegeben.

Zuvor hatten die Wasserballer elf Siege aneinandergereiht. Im Mai qualifizierten sie sich als Sieger der Division 2 für das Weltcupfinale mit den Topteams, am vergangenen Wochenende lösten sie zudem das Ticket für die EM 2024 (3. bis 16. Januar) in Israel. Für die WM in zwei Wochen im japanischen Fukuoka ist Deutschland nicht qualifiziert.