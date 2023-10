Kaweh Niroomand vom deutschen Volleyball-Serienmeister BR Volleys hat das straffe Terminprogramm der Nationalspieler scharf kritisiert. "Was der Weltverband da macht, ist unverantwortlich", sagte der Geschäftsführer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

"Es ist eine Tortur, durch die die Spieler in den letzten sechs Monaten gegangen sind. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man überlegt, was die hinter sich haben", sagte Niroomand. Im Juni waren die Männer-Teams in die Nations League gestartet, Ende August folgte die Europameisterschaft, knapp zwei Wochen nach dem Finale begann das Olympia-Qualifikationsturnier.

Es sei für die deutschen Spieler ein "großes Glück, dass dieses Turnier mit einem Riesen-Erfolg der Nationalmannschaft ausgegangen ist", betonte Niroomand. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris sei "für den gesamten Volleyball in Deutschland gut und die Spieler sind motiviert zurückgekommen".

Doch die große Herausforderung in den kommenden Wochen sei es, "den Körper dieser Spieler zu managen", sagte Niroomand. Den Volleys, die sich in dieser Saison (ab 27. Oktober) mit dem 14. Titel zum alleinigen Rekordchampion krönen könnten, fehlen laut Niroomand bereits vier Spieler verletzungsbedingt.