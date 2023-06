Das Team Malizia um Boris Herrmann ist am Donnerstagabend von Den Haag aus in die letzte Etappe des Ocean Race nach Genf gestartet.

Boris Herrmann ist mit seinem Team Malizia in die finale Etappe des Ocean Race gestartet. Am Donnerstagabend legte die Crew in Den Haag ab und machte sich auf in Richtung Genf. In zehn bis zwölf Tagen steht dann auch der Sieger der Regatta um die Welt fest.

Herrmann ging als Dritter in den letzten Abschnitt mit vier Punkten Rückstand auf den Zweiten Holcim-PRB ( Schweiz). Die sechs Zähler Abstand zum führenden 11th Hour Racing Team ( USA) kann Malizia nicht mehr aufholen, das Podium ist aber sicher.

"Die vorige Etappe war in dem Sinne entscheidend, dass sie uns die Hoffnung auf einen Gesamtsieg genommen hat", sagte der 41-Jährige: "Wir können nun alles daran setzen, unter glücklichen Umständen noch Zweiter zu werden. Es geht also noch immer um eine ganze Menge."