Hamburg (SID) - Boris Herrmann und seine Crew der Malizia-Seaexplorer haben sich am Dienstagmorgen in Führungsposition auf der Königsetappe des Ocean Race dem entlegensten Punkt des Planeten genähert. Die Vorsprung des deutschen Skippers auf die drei Konkurrenten betrug kurz vor dem sogenannten Point Nemo knapp 23 Tage nach dem Start in Kapstadt allerdings nur wenige Seemeilen.

"In diesem fernen Ozean segeln wir so nah zusammen", sagte Herrmann. Point Nemo befindet sich zwischen Chile und Neuseeland. Der Abstand zum Festland beträgt an diesem Punkt 2688 Kilometer. Zum Vergleich: Die Internationale Raumstation ISS umkreist den Planeten in einer Höhe von rund 400 Kilometern.

Für Herrmann und Co. sind es noch mehr als 4000 Seemeilen (rund 6400 Kilometer) bis zum Zielhafen im brasilianischen Itajai.