Segler Boris Herrmann und sein Team Malizia haben die fünfte Etappe des Ocean Race auf Rang drei beendet. Der deutsche Skipper und seine Crew erreichten das dänische Aarhus nach 3868 Seemeilen in sieben Tagen und gut 13 Stunden nur knapp sechs Minuten nach dem Schweizer Boot Holcim-PRB.

Etappensieger wurde das US-amerikanische Team 11th Hour Racing, das viereinhalb Stunden vor der Malizia die Ziellinie überquert hatte. Die Segler um Herrmann hatten während der Fahrt vom US-amerikanischen Newport nach Dänemark mit 641,13 Seemeilen einen neuen 24-Stunden-Weltrekord für Einrumpfyachten aufgestellt.

"Wir können zufrieden sein mit dem Ergebnis, weil wir am zweiten Tag unser wichtigstes Segel verloren haben - das haben wir gar nicht erzählt. Die Fock ist unten abgerissen. Wir hatten Glück, dass wir so gut zurechtgekommen sind, ohne das Segel einzusetzen", sagte Herrmann.

In der Gesamtwertung liegt Malizia drei Etappen vor Schluss mit 24 Punkten auf dem dritten Rang. Neu an der Spitze steht das Team 11th Hour Racing mit nun 28 Punkten, Holcim-PRB hat einen Zähler weniger. Die sechste Etappe startet am 8. Juni in Aarhus und führt über 800 Seemeilen nach Den Haag in den Niederlanden. Dabei werden die Crews über ein "Fly by" am 9. Juni auch die Kieler Förde passieren.