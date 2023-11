Fast 20.000 Besucher haben beim Mixed-Martial-Arts-Events der "Oktagon MMA" in der Kölner Lanxess Arena für einen Zuschauerrekord gesorgt. Der alte Bestwert für eine MMA-Veranstaltung in Deutschland wurde klar übertroffen, 2009 waren zu einem UFC-Wettbewerb knapp 13.000 Kampfsportbegeisterte nach Köln-Deutz gekommen.

Der deutsche MMA-Star Christian Eckerlin kehrte nach über einem Jahr in den Käfig zurück und erlitt eine Niederlage. Der Frankfurter musste sich dem früheren UFC-Fighter "Apollo" Silva aus Brasilien geschlagen geben. "Heute gibt es keine Verlierer, wir haben alle gewonnen", sagte Eckerlin trotz der Enttäuschung.

Im Hauptkampf bei Oktagon 49 schlug Schwergewichtler Hatef Moeil ( Düsseldorf) in einem sehr intensiven Fight Lazar Todew ( Bulgarien). Beide Kämpfer waren seit 2018 ungeschlagen, Moeils Serie hielt.

Das nächste Oktagon-MMA-Event findet am 9. Dezember in Tschechien statt. In Deutschland geht es am 10. Februar 2024 mit dem Kampftag in Oberhausen weiter.