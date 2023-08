Der deutsche Basketball-Nationalspieler Louis Olinde verlängert seinen Vertrag bei Alba Berlin bis 2026. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Louis Olinde hat seinen Vertrag bei Alba Berlin um drei Jahre bis 2026 verlängert. Das gab der elfmalige Meister am Mittwoch bekannt. Der 25-Jährige war 2020 von Brose Bamberg in die Hauptstadt gewechselt und hat seitdem mit dem Klub zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg geholt.

Der Forward, Sohn des früheren Bundesliga-Profis Wilbert Olinde, bereitet sich in Bonn derzeit mit der Nationalmannschaft auf die WM (25. August bis 10. September) vor. Zuletzt war Olinde in der NBA Summer League für die Phoenix Suns aufgelaufen.

"Louis hat sich in den drei Spielzeiten bei uns enorm verbessert und seine Entwicklung in der letzten Saison mit tollen Leistungen unterstrichen", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: "Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft ein noch größerer Leistungsträger wird und noch mehr Verantwortung übernimmt."