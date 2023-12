Europameisterin Leonie Ebert ( Werbach) hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und muss um ihre Olympia-Teilnahme bangen. Die 24 Jahre alte Florettfechterin erlitt die Verletzung am vergangenen Wochenende im Team-Wettkampf beim Weltcup im serbischen Novi Sad, rund sieben Monate vor Beginn der Sommerspiele in Paris.

"Es tut mir im Herzen weh, die Olympiaqualifikation nicht mit den Mädels zusammen beenden zu können. Ich glaube an dieses Team, ich glaube an unser Ziel und ich glaube daran, rechtzeitig wieder auf dieser Planche zu stehen", schrieb Ebert am Donnerstag auf Instagram: "Es geht immer weiter. Danke für die Nachrichten und all die Liebe, es gibt mir Kraft für alles, was jetzt vor mir liegt."

Die Olympia-Qualifikation für das Team läuft noch. Sollte die Auswahl des Deutschen Fechter-Bundes (DFB) einen Startplatz erkämpfen, könnte Ebert noch auf den Olympia-Zug aufspringen - eine rechtzeitige Genesung vorausgesetzt.