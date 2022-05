Mit dem Überraschungssieg von Cassandra Orschel endete das deutsche Spring-Derby in Hamburg.

Hamburg (SID) - Mit dem Überraschungssieg von Cassandra Orschel endete das deutsche Spring-Derby in Hamburg. Die Lokalmatadorin aus der Hansestadt gewann mit Dacara im Stechen gegen Frederic Tillmann ( Grevenbroich) mit Comanche und Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Contadur. Es war der erste Amazonensieg beim Derby seit 47 Jahren.