Köln (SID) - Dimitrij Ovtcharov (34) hat bei den WTT Cup Finals in Xinxiang nach einem überraschenden Sieg über Tischtennis-Weltmeister Fan Zhendong (China) das Halbfinale erreicht. Der Olympiadritte gewann gegen den Weltranglistenersten 3:2 und spielt nun gegen Tomokazu Harimoto um den Einzug ins Finale. Der formstarke Japaner ließ Routinier Timo Boll (Düsseldorf) beim 3:0 kaum eine Chance.

"Ich freue mich vor allem, dass ich nach meiner überstandenen Verletzung nun wieder zeigen konnte, dass ich endgültig in der Weltspitze zurück bin", sagte Ovtcharov.

Bereits in der ersten Runde hatte sich Harimoto, der wie Ovtcharov in dieser Saison für den TTC Neu-Ulm in der Champions League spielt, gegen Patrick Franziska (Saarbrücken) ohne Satzverlust durchgesetzt. "Er hat sehr aggressiv gespielt. Vor allem mit der Vorhand war er sehr stark, mit meinem Aufschlag hat er auch gemacht, was er wollte", sagte Boll: "In der Form ist er schon sehr stark."

Ovtcharov ist der letzte von ursprünglich sechs deutschen Spielern und Spielerinnen beim Turnier der jeweils 16 Punktbesten der Saison, das mit insgesamt einer Million US-Dollar dotiert ist. In der ersten Runde waren neben Franziska auch Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), Nina Mittelham (Berlin) und Ying Han (Tarnobrzeg/Polen) ausgeschieden.