Planica (SID) - Mit den traditionellen Qualifikationsrennen der "kleinen" Skilanglauf-Nationen haben am Mittwoch die Wettkämpfe der 54. Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica begonnen. Dabei gingen krasse Außenseiter aus Wintersport-Entwicklungsländern wie der 53 Jahre alte Ricardo Jay Lung aus Panama, der Nigerianer Samuel Uduigowme Ikpefan oder die Inderin Bhavani Thekkada Nanjunda an den Start.

Insgesamt kämpften 38 Frauen und 69 Männer um einen Platz in den Freistil-Entscheidungen am kommenden Dienstag und Mittwoch. Bei den Frauen war Jaqueline Mourao (Brasilien) über 5 km im freien Stil in 14:42,0 Minuten die Schnellste, Schlusslicht Sasha Geagea (Libanon) war fast 18 Minuten langsamer. Das Männer-Rennen über 10 km gewann Albert Jonsson aus Island in 27:47,1 Minuten, der Serbe Tarik Aslan auf Platz 69 lag über 18 Minuten dahinter

Planica ist zum ersten Mal Ausrichter der Titelkämpfe. Bis zum 5. März stehen in dem Tal im Nordwesten Sloweniens 24 Entscheidungen mit Athleten und Athletinnen aus über 60 Nationen an.