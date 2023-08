Die deutschen Para-Kanuten haben die Weltmeisterschaft in Duisburg mit einer Medaille und vier Quotenplätzen für die Paralympics in Paris beendet.

Die deutschen Para-Kanuten haben die Heim-Weltmeisterschaft in Duisburg mit einer Medaille und vier Quotenplätzen für die Paralympics in Paris abgeschlossen. Am Abschlusstag sicherte sich Europameisterin Felicia Laberer in der Klasse KL3 Bronze und holte ebenso einen Quotenplatz wie Tokio-Champion Edina Müller mit Rang vier in der Startklasse KL1. Bereits zuvor hatten Katharina Bauernschmidt mit Rang sechs und Anja Adler als Vierte deutsche Tickets für Paris gelöst.

"Quotenplatz war das Minimalziel, aber ich hätte es gerne mit einem Podiumsplatz gemacht", sagte Paralympicssiegerin Müller: "Aber die anderen in meiner Klasse sind so explodiert. Man darf es nicht als Niederlage sehen, sondern als Stück auf dem Weg. Nächstes Jahr zählt es."