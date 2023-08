Tanja Scholz hat den deutschen Para-Schwimmern bei der WM in Manchester mit Silber über 200 m Freistil die nächste Medaille beschert.

Tanja Scholz hat den deutschen Para-Schwimmern bei der WM in Manchester mit Silber über 200 m Freistil in der Startklasse S5 die nächste Medaille beschert. Die 39-Jährige schlug nach 2:57,27 Minuten zehn Sekunden später als die siegreiche Italienerin Monica Boggioni an. Für Scholz ist es bereits die fünfte Medaille bei dieser WM.

Über 50 m Freistil, 100 m Freistil und 150 Meter Lagen hatte die nach einem Reitunfall im Jahr 2020 inkomplett querschnittsgelähmte Athletin Gold und über 50 m Brust eine erste Silbermedaille gewonnen. Schon bei ihrer WM-Premiere 2022 hatte sie mit dreimal Gold und zweimal Silber überragt.

Gina Böttcher, die zweite Deutsche im Rennen, kam in 3:11,02 Minuten als Sechste ins Ziel. Im Finale über 400 m Freistil in der Startklasse S13 wurde der 16 Jahre alte Phlip Hebmüller Achter. Mira Jeanne Maack schwamm über 200 m Lagen in der Startklasse SM8 im Finallauf auf Rang sieben.

Der Deutsche Behindertensportverband ( DBS) steht damit bislang in Manchester bei 16 Medaillen. Bei der vergangenen WM im Vorjahr auf Madeira holten die deutschen Schwimmer 14 Medaillen (4x Gold, 6x Silber, 4x Bronze).