Taliso Engel hat sich bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften weniger als zwei Jahre vor den Sommerspielen in Paris in Top-Form präsentiert.

Köln (SID) - Drei Weltrekorde für den Paralympics-Sieger: Taliso Engel hat sich bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften weniger als zwei Jahre vor den Sommerspielen in Paris in Top-Form präsentiert. Der 20 Jahre alte sehbehinderte Nürnberger steigerte sich beim Wettkampf der Para-Schwimmer in Düsseldorf über seine Paradestrecke 100 m Brust auf 1:00,26 Minuten - damit wäre er bei den nicht-behinderten Athleten in Wuppertal Fünfter geworden.

Bereits dort hatte sich Engel, einziger Teilnehmer mit einer Behinderung, zuvor über die gleiche Distanz verbessert. In Düsseldorf legte er mit zwei weiteren Weltrekorden über 50 m Freistil (23,38 Sekunden) und 200 m Brust (2:18,62 Minuten) in seiner Startklasse S13 nach.

Der viermaligen Paralympics-Medaillengewinnerin Verena Schott gelangen in Düsseldorf gleich fünf Weltrekorde. Die 33-Jährige verbesserte die Zeiten über 100 m Schmetterling, 200 m Rücken, 200 m Freistil sowie 100 und 200 m Lagen.

Auf dem Weg zu den Paralympics 2024 steht für die Para-Schwimmer im kommenden Jahr vom 31. Juli bis 6. August mit den Weltmeisterschaften in Manchester ein weiteres Großereignis an.