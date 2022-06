Köln (SID) - Paralympics-Sieger Taliso Engel hat seinen zweiten WM-Titel innerhalb von knapp 24 Stunden deutlich verpasst. Der 19 Jahre alte Schwimmer aus Leverkusen, der am Montag wie 2019 über 100 m Brust triumphiert hatte, schlug bei den Wettkämpfen auf Madeira in der Startklasse S13 über 100 m Freistil als Letzter an.

Auch die weiteren Deutschen, die am dritten Tag in Portugal starteten, schwammen der internationalen Konkurrenz zumeist hinterher. Die beste Platzierung gelang Mira Jeanne Maack ( Berlin) mit Rang vier über 100 m Schmetterling in der Klasse S8. Zuvor hatten die Athleten des Deutschen Behindertensportverbands ( DBS) insgesamt sieben Medaillen gesammelt, darunter zwei goldene.

Am Montag hatte insbesondere Elena Semechin für Aufsehen gesorgt. Die Tokio-Siegerin, bei der im vergangenen Jahr ein Hirntumor diagnostiziert worden war, schwamm trotz laufender Chemotherapie auf den zweiten Platz - nur 0,02 Sekunden fehlten der Berlinerin zu ihrem dritten WM-Gold. "Diese Silbermedaille bedeutet mehr als 100 andere Goldene", sagte Semechin dem SID.