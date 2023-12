Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster ist auch nach der zweiten Weltcup-Station der Alpinen weiterhin ungeschlagen. Die Monoskifahrerin gewann in Steinach am Brenner überlegen beide Rennen im Super-G sowie den abschließenden Riesenslalom und kommt damit nach dem Auftakt in St. Moritz auf fünf Siege in fünf Wettkämpfen der sitzenden Klasse. Überzeugen konnte auch Anna-Maria Rieder in der stehenden Klasse mit einem zweiten und zwei vierten Plätzen.

Die frühere Paralympicssiegerin Andrea Rothfuss fuhr nach gesundheitlichen Schwierigkeiten im Sommer bei ihrer Saisonpremiere mit zwei fünften Rängen sowie einem sechsten Platz ihrer gewohnten Form noch etwas hinterher.