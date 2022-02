Frankfurt am Main (SID) - Die alpine Vierfach-Weltmeisterin Anna-Lena Forster ist zur Sportlerin des Monats Januar gewählt worden. Die Monoskifahrerin siegte bei der Abstimmung der rund 4000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athleten und Athletinnen mit 46,9 Prozent vor dem zuletzt immer stärker werdenden Snowboardcrosser Martin Nörl (34,9) und den Rodel-Doppelsitzern Toni Eggert/Sascha Benecken (18,2).

Forster triumphierte bei der Para-WM in Lillehammer in Abfahrt, Super-G, Super-Kombination und Slalom, lediglich im Riesenslalom schied sie deutlich in Führung liegend im zweiten Durchgang aus. Nach dem Rücktritt von Anna Schaffelhuber trägt Forster bei den Paralympics (4. bis 13. März) die größten deutschen Hoffnungen. "Mein Traum ist es, in Peking meine Goldmedaille von 2018 zu wiederholen – mindestens eine", sagte sie der Deutschen Sporthilfe.