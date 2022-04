Frankfurt am Main (SID) - Die zweimalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster ist zur Sportlerin des Monats März gewählt worden. Die Monoskifahrerin siegte bei der Abstimmung der rund 4000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athleten und Athletinnen mit 41,8 Prozent vor den Para-Nordischen Linn Kazmaier und Leonie Walter. Forster war schon im Januar diesen Jahres nach ihren vier WM-Titeln zur Sportlerin des Monats gewählt worden.

In Peking holte die 26-Jährige Gold in der Super-Kombination und im Slalom, dazu gewann sie Silber in Abfahrt und Super-G. Lediglich im Riesenslalom verpasste sie als Vierte knapp das Podest. Die zweitplatzierte Kazmaier hatte bei den Spielen mit 15 Jahren sensationell fünf Medaillen in fünf Rennen gewonnen, darunter eine goldene. Walter sicherte sich mit 18 Jahren in Peking einmal Gold und dreimal Bronze im Biathlon und Skilanglauf.