Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic setzt vor dem Start der Basketball-Bundesliga und nach dem deutschen WM-Triumph auf Kontinuität. "Der Basketball oder die Bundesliga müssen nichts anderes machen als das, was sie bisher gemacht haben: weiter entwickeln und weiter hart arbeiten. Offensichtlich sind der Plan, den man hat, und die Richtung, die angestoßen wurde, richtig", sagte Pesic im kicker-Interview. Der Weg sei "klar: Man muss dranbleiben."

Die BBL habe, so Pesic "sportlich in den letzten Jahren große Schritte gemacht". Man zähle zu den Top 3 in Europa, aber "um dort anzukommen, wo die spanische oder die türkische Liga sind, braucht es einen europäischen Erfolg. Der Sieg der Telekom Baskets Bonn in der Champions League im letzten Jahr war der erste große Schritt, aber es braucht auch Erfolge in der höherklassigen EuroLeague oder im Eurocup", sagte der frühere Nationalspieler.

Der FC Bayern ist mit seinen drei Weltmeistern Andi Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey sowie mit Star-Einkauf Serge Ibaka Favorit im Kampf um den Titel. Das Ziel der Bayern sei "ganz klar die Meisterschaft. Wir wollen auch den Pokal verteidigen", betonte Pesic.

Sein Team müsse aber auch "mit großer Demut in die Saison gehen", führte der 46-Jährige weiter aus: "Wir sind seit vier Spielzeiten nicht mehr Meister geworden. Es gibt keinen Grund, arrogant aufzutreten. Wir sollten aber auch genug Selbstvertrauen haben, weil wir glauben, dass unser Kader stark ist."