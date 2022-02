London (SID) - Es wird knifflig für den FC Chelsea - zumindest ist das Thomas Tuchels Erwartung an das Champions-League-Duell gegen den französischen Meister OSC Lille. "Wir müssen akzeptieren, dass wir uns im Moment in einer Phase befinden, in der es etwas enger und schwieriger ist als sonst", sagte der Teammanager des neuen Klub-Weltmeisters auch mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).

Topleistungen am Fließband werden von seinem Team gefordert, das in dieser Saison in fünf Wettbewerben an den Start ging und bei der Klub-WM in Abu Dhabi bereits eine Trophäe gewinnen konnte. Am kommenden Sonntag folgt in Wembley die Chance auf die nächste im Ligapokalfinale gegen den FC Liverpool - doch zuvor gilt es, das Pflichtprogramm erfolgreich zu absolvieren.

Beim 1:0-Sieg in einem zähen Ligaspiel bei Crystal Palace am Samstag gelang dies nur bedingt überzeugend. Aber es zählen in der Phase höchster körperlicher und mentaler Beanspruchung für das Team der Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger die Ergebnisse. Auch gegen Lille.

"Wir sind zuversichtlich, eine gute Leistung abzuliefern, weil wir in K.o.-Spielen, Pokalspielen und in der Champions League auf hohem Niveau spielen", sagte Tuchel, der im vergangenen Jahr mit seinem Team den "Henkelpott" gewann.

Es gelte nicht zu sehr darüber nachzudenken, dass Chelsea bei den Experten als Favorit gesehen wird: "Wir gehen Schritt für Schritt vor, und wir werden bereit sein, mit ihnen auf einem guten Niveau zu kämpfen."