Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die sechste Niederlage in Folge kassiert.

Berlin (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die sechste Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Israel Gonzales verlor in der Mercedes-Benz-Arena gegen Spitzenreiter Olympiakos Piräus deutlich mit 60:93 (35:45). Ohne Nationalspieler Maodo Lo, der wegen einer Angina nicht einsatzfähig war, konnten die Gastgeber nur im zweiten Viertel mit dem hohen Favoriten mithalten.

Alba, Spitzenreiter der Basketball Bundesliga (BBL), steht mit nur sechs Siegen aus 24 Spielen am Tabellenende der europäischen Eliteliga.