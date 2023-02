Köln (SID) - Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar verzichtet auf eine Titelverteidigung bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Slowene startet stattdessen in Spanien beim Eintagesrennen Jaen Paraiso Interior (13. Februar) sowie bei der Andalusien-Rundfahrt (15. bis 19. Februar) in die Saison. Das teilte Pogacars UAE Team Emirates am Montag mit.

"Ich hatte im Januar eine leichte Gastroenteritis, was nicht sehr angenehm war, aber zum Glück bin ich darüber hinweg und fühle mich gesund. Es ist schön, neue Rennen zu erleben, und ich freue mich darauf, was Jaen und Andalusien für uns bereithalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder Rennen zu fahren", sagte der 24-jährige Pogacar in einer Pressemitteilung.

Der Ausnahme-Radprofi hatte die vergangenen beiden Ausgaben der UAE Tour gewonnen. Die 5. Auflage des Etappenrennens findet vom 20. bis zum 26. Februar 2023 statt.