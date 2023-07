Mit ihrem Sieg gegen Vietnam haben die portugiesischen Fußballerinnen das Weiterkommen in eigener Hand.

Die portugiesischen Fußballerinnen haben mit ihrem historischen ersten WM-Sieg ihre Chance aufs Achtelfinale am Leben gehalten. Das Team von Trainer Francisco Neto bezwang im Duell der Neulinge Außenseiter Vietnam hochverdient mit 2:0 (2:0) und kann nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen die Niederlande von der K.o.-Runde träumen. Mit einem Sieg gegen Topfavorit USA am Dienstag (9.00 Uhr MEZ/ZDF) wäre die Selecao das Quinas aus eigener Kraft unter den besten 16.

Der Vietnam hat dagegen in der Gruppe E nach zwei Niederlagen keine Chance mehr aufs Weiterkommen, lediglich der historische erste Erfolg bei einer WM kann nun zum Abschluss gegen die Niederlande noch das Ziel sein. Telma Encarnacao per Dropkick (7.) und Kika Nazareth (21.) sorgten im Waikato Stadion in Hamilton früh für eine Vorentscheidung, ohne ihren enormen Chancenwucher hätten die hoch überlegenen Portugiesinnen das Ergebnis wesentlich deutlicher gestalten können.