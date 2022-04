Prinz Harry ist am Freitag mit seiner Frau Meghan zur Eröffnung der Spiele der Kriegsversehrten (Invictus Games) in den Niederlanden eingetroffen.

Köln (SID) - Prinz Harry (37) ist am Freitag mit seiner Frau Meghan (40) zur Eröffnung der Spiele der Kriegsversehrten (Invictus Games) in den Niederlanden eingetroffen. Eröffnet wird die Veranstaltung mit mehr als 500 Veteranen aus 20 Ländern am Samstag in Den Haag. Dort nahm das Ehepaar, das erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder in Europa ist, am Freitagabend an einem Empfang teil.

Harry, der selbst als Soldat in Afghanistan war, hatte die Invictus Games 2014 ins Leben gerufen. Die vergangenen zwei Jahre hatten die Spiele corona-bedingt nicht stattfinden können. Die Wettkämpfe laufen bis zum nächsten Freitag. Auch Deutschland, Gastgeber vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf, und die Ukraine sind in Den Haag vertreten.

Besonders bejubelt wurde das 19-köpfige Team aus der Ukraine. Allerdings erklärte eine Teamsprecherin der Nachrichtenagentur AFP, dass die einzige weibliche Teilnehmerin, die Sanitäterin Julija Pajewska, in der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol festsitzt und "in Lebensgefahr" schwebt. Sie sollte im Schwimmen und Bogenschießen antreten.