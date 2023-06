Zwei Monate vor der Heim-EM verlieren die Deutschen in der Pro League gegen Großbritannien. Am Dienstag gibt es das zweite Duell mit den Briten.

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben rund zwei Monate vor der Heim-EM einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Andre Henning, die im Januar in Indien WM-Gold geholt hatte, verlor in der Pro League in London mit 0:3 (0:1) gegen Großbritannien. Am Dienstag (13.10 Uhr/DAZN) steigt an gleicher Stelle das zweite Duell mit den Briten.

Die Partie gegen Großbritannien war die erste seit über drei Monaten für die deutsche Auswahl, die bis zum EM-Start in Mönchengladbach am 19. August gegen Wales noch sieben Spiele in der Pro League absolvieren muss.

Neben den Männern treffen auch die Frauen in London auf das Team aus Großbritannien. Das erste Duell hatte die Auswahl von Valentin Altenburg am Freitag mit 2:0 (0:0) gewonnen, das zweite findet am Montag (21.10 Uhr/DAZN) statt.