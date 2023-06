Die deutschen Hockey-Frauen sind furios in ihre letzte Station der Pro-League-Saison gestartet.

Die deutschen Hockey-Frauen sind furios in ihre letzte Station der Pro-League-Saison gestartet. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich am Freitag im belgischen Antwerpen gegen Tabellenschlusslicht USA mühelos mit 6:0 (4:0) durch. Im abschließenden Ligaspiel trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Montag (18.10 Uhr/DAZN) erneut auf die US-Amerikanerinnen.

Nur 36 Sekunden waren gespielt, da ging der Vize-Europameister bereits in Front: Im Schusskreis setzte sich Charlotte Stapenhorst gegen die gesamte gegnerische Hintermannschaft durch und bediente Lisa Nolte. Wenig später legte Felicia Wiedermann (9.) per argentinischer Rückhand nach, ehe Selin Oruz (26.) und Stapenhorst (28./42.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Den Endstand besorgte Wiedermann (59.) mit ihrem zweiten Länderspieltor.

In der Tabelle kletterten die DHB-Frauen vorübergehend auf Platz vier, Rang fünf ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Auch der Pro-League-Sieger steht bereits fest: Die Niederlande, amtierender Weltmeister und Olympiasieger, hatten sich am Montag im Spiel gegen Deutschland (2:1) den Titel vorzeitig gesichert - zum dritten Mal bei der vierten Austragung des Wettbewerbs.