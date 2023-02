Berlin (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben zum Abschluss der Pro-League-Station Australien den nächsten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich in Sydney gegen den Gastgeber mit 2:1 im Penaltyschießen durch und kehrt mit drei Siegen und einer Niederlage aus Down Under zurück. Nach der regulären Spielzeit hatte es 3:3 (1:2) gestanden.

Cecile Pieper (7.), Jette Fleschütz (45.) und Sara Strauss (56.) trafen am Mittwoch zunächst für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), im Penaltyschießen sicherten dann Nike Lorenz und Anne Schröder den deutschen Sieg. Vor drei Tagen waren die DHB-Frauen Australien noch klar unterlegen gewesen (0:3).

Gegen China feierte die Mannschaft von Altenburg in Sydney zudem zwei Erfolge. Mit 13 Punkten aus acht Spielen belegt das DHB-Team derzeit den starken zweiten Rang in der Tabelle.

Die nächsten Pro-League-Spiele stehen ab dem 16. Juni in London an.