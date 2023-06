Die deutschen Hockey-Weltmeister haben das Prestigeduell in der Pro League gegen die Niederlande verloren. In Amsterdam unterlag Deutschland dem Nachbarn mit 0:2 (0:1). Nachdem das erste Aufeinandertreffen am Samstag noch zu Gunsten der Deutschen verlaufen war (4:1 im Shootout), ging der Sieg diesmal verdientermaßen an den WM-Dritten.

Durch die Niederlage bleibt Deutschland auf dem fünften Rang, die Niederlande schiebt sich an Belgien vorbei auf Platz drei. Beim Turnier in Amsterdam war es für die Mannschaft von Bundestrainer Andre Hennig in der letzten von vier Partien die erste Niederlage. Am Sonntag ist das Team in Antwerpen gegen Spanien gefordert.