Die deutschen Hockey-Weltmeister haben in der Pro League die dritte Niederlage innerhalb von fünf Tagen hinnehmen müssen.

Rourkela (SID) - Die deutschen Hockey-Weltmeister haben in der Pro League die dritte Niederlage innerhalb von fünf Tagen hinnehmen müssen. Zum Abschluss des Viererpacks im indischen Rourkela verlor das Team von Bundestrainer Andre Henning gegen Australien 1:2 (1:2), das erste Aufeinandertreffen gegen den WM-Halbfinalgegner hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Samstag noch mit 1:0 für sich entschieden.

Einen Tag nach der 3:6-Pleite und damit zweiten Niederlage gegen Indien erzielte Strafecken-Spezialist Gonzalo Peillat (22.) den einzigen deutschen Treffer. Australien reichten ein starkes erstes Viertel und die Tore von Jake Whetton (11.) und Jack Welch (14.) für die Revanche.

Bei der WM war Australien Deutschlands Halbfinal-Gegner gewesen. Am 29. Januar gewann die DHB-Auswahl im indischen Bhubaneswar dann das Finale gegen Belgien und damit ihren dritten WM-Titel nach 2002 und 2006.

Nach acht Saisonspielen steht Deutschland in der erstklassig besetzten Pro League damit bei vier Siegen und vier Niederlagen. Ab dem 17. Juni stehen für den Weltmeister innerhalb von knapp drei Wochen noch einmal acht Spiele an. Die jeweils zwei Partien gegen Großbritannien, Neuseeland, die Niederlande und zum Abschluss Spanien dienen vor allem zur Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach (18. bis 27. August).