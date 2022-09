Los Angeles (SID) - Baseball-Star Albert Pujols hat in der US-Profiliga MLB ein Stück Geschichte geschrieben. Beim 11:0 seiner St. Louis Cardinals bei den Los Angeles Dodgers verbuchte der 42-Jährige als erst vierter Spieler in der Liga-Geschichte seinen 700. Homerun. Insgesamt schaffte der Routinier aus der Dominikanischen Republik, der seine Karriere nach der laufenden Saison beenden will, in der Begegnung zwei Homeruns.

Pujols gehört damit nunmehr einem elitären Kreis an. Zuvor hatten lediglich die Ikonen Barry Bonds (762 Homeruns), Hank Aaron (755) und Babe Ruth (714) die Marke von 700 Homeruns erreicht.