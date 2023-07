Der belgische Straßen-Radweltmeister Remco Evenepoel wird seinen Titel bei der Vuelta a Espana im Spätsommer verteidigen. Wie sein Team Soudal-Quick Step am Montag mitteilte, wird der 23-Jährige die Equipe bei der Spanien-Rundfahrt vom 26. August bis 17. September anführen.

"Ich freue mich unheimlich auf meine Rückkehr zur Vuelta und die großen Herausforderungen dort", sagte Evenepoel, der im Vorjahr als erster Belgier seit 44 Jahren die letzte große Landesrundfahrt des Jahres gewonnen hatte.

Evenpoel wird zuvor am 29. Juli bei der Clasica San Sebastian fahren und vor der Vuelta noch in Glasgow seinen WM-Titel verteidigen. Im Mai hatte Evenepoel beim Giro in Führung liegend wegen einer Corona-Infektion aufgeben müssen. 2024 soll der Schwerpunkt des Ausnahme-Allrounders auf seiner Premiere bei der Tour de France liegen.