Köln (SID) - Radprofi Tadej Pogacar (24) zeigt sich weiterhin in starker Frühform. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger gewann am Donnerstag auch die zweite Etappe der Andalusien-Rundfahrt, saisonübergreifend war es bereits sein fünfter Tagessieg in Folge. Das Gesamtklassement der fünftägigen Veranstaltung führt der Slowene vom UAE Team Emirates nun recht deutlich an, die Rundfahrt endet am Sonntag.

Pogacar hatte zum Ende der vergangenen Saison in Italien die Tre Valli Varesine und die Lombardei-Rundfahrt gewonnen. Sein Jahr 2023 startete er zu Beginn dieser Woche mit dem Sieg beim Halbklassiker Jaen Paraiso Interior in Spanien, auch die ersten beiden Etappen in Andalusien entschied er nun für sich.

Nach einer leichten Krankheit im Januar hatte Pogacar seinen Start bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten (20. bis 26. Februar) abgesagt, stattdessen ist der 24-Jährige nun in Spanien unterwegs.

"Die Idee ist, bei der Tour de France in der bestmöglichen Form anzukommen und auch für die Klassiker bereit zu sein", sagte Pogacar zuletzt. Der Höhepunkt im Radsportkalender findet in diesem Jahr vom 1. bis 23. Juli statt, Pogacar gewann die Tour in den Jahren 2020 und 2021. Im vergangenen Jahr musste er sich dem Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) geschlagen geben.