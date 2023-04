Der Motorsport trauert um Rallye-Fahrer Craig Breen. Der Pilot vom Hyundai-Werksteam ist bei einer Testfahrt in Kroatien ums Leben gekommen.

Berlin (SID) - Der Motorsport trauert um den irischen Rallye-Fahrer Craig Breen. Der Pilot vom Hyundai-Werksteam ist am Donnerstag bei einer Testfahrt in Kroatien ums Leben gekommen, wie sein Team mitteilte. Breen wurde nur 33 Jahre alt. Der Ire bereitete sich in Kroatien auf die bevorstehende Rallye vor. Im Februar hatte Breen bei der Rallye Schweden den zweiten Platz belegt.

Präsident Mohammed Ben Sulayem vom Automobil-Weltverband FIA drückte sein Mitgefühl aus: "Im Namen der FIA spreche ich der Familie und den Freunden von Craig Breen mein aufrichtiges Beileid aus. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seinen Angehörigen und der Rallye-Gemeinschaft."