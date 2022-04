Rallye-Legende Sebastian Loeb (48) feiert sein Debüt in der DTM.

Köln (SID) - Rallye-Legende Sebastian Loeb (48) feiert sein Debüt in der DTM. Der neunmalige Weltmeister aus Frankreich wird beim Saisonauftakt vom 29. April bis 1. Mai in Portimao/Portugal am Steuer des Ferrari von AlphaTauri AF Corse sitzen und ersetzt damit Stammpilot Nick Cassidy (Neuseeland).

"Den erfolgreichsten Rallyefahrer aller Zeiten bei unserem Saisonauftakt in Portimao dabei zu haben, ist ein echtes Highlight, auf das sich die Fans freuen können", sagte DTM-Chef Gerhard Berger.